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Результати невтішні — як українські діти навчаються в іноземних школах

6 грудня 2023 03:22
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Результати невтішні — як українські діти навчаються в іноземних школах
Українські діти-біженці. Фото: Salaspils novada pašvaldība
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Через повномасштабне російське вторгненя понад 4 мільйони дітей покинули Україну. Вони змушені навчатися в іноземних школах, через що можуть "відставати" від своїх однокласників.

Про це йдеться в результах аналізу опублікованих на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України.

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Зокрема, дослідження провели серед 15-річних учнів. 

Математика

Українські школярі показали найнижчі показники саме у вивчені математики.

"58% учасників з України досягли базового (другого із шести) рівня математичної грамотності, 32% учнів – рівня 3 і вищих", — йдеться в повідомленні.

Природничо-наукові предмети

У школярів показники знизилися на 19 балів з цієї дисципліни в порівнянні з 2018 роком.

"Результати досліджень минулого разу були кращими з природничих наук, ніж із математики, тож попри їх зниження 2022 року, падіння не таке помітне", — вказано у повідомленні.

Читацька грамотність

Як показало дослідження, у 15-річних школярів на 38 балів нижчий, ніж у 2018 році. 59% учнів досягли базового рівня, 29% – рівня 3 і вищих.

"У середньому українські підлітки відстають у читанні від однолітків країн ОЕСР приблизно на два з половиною роки навчання за стандартами PISA", — вказано у дослідженні.

Тим часом російські загарбники на окупованих територіях добралися і до дітей. Серед іншого, вони створюють мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків. Таким чином росіяни готують дітей до служби в армії РФ.

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