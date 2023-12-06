Результати невтішні — як українські діти навчаються в іноземних школах
Через повномасштабне російське вторгненя понад 4 мільйони дітей покинули Україну. Вони змушені навчатися в іноземних школах, через що можуть "відставати" від своїх однокласників.
Про це йдеться в результах аналізу опублікованих на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України.
Як навчаються діти в інозмених школах
Зокрема, дослідження провели серед 15-річних учнів.
Математика
Українські школярі показали найнижчі показники саме у вивчені математики.
"58% учасників з України досягли базового (другого із шести) рівня математичної грамотності, 32% учнів – рівня 3 і вищих", — йдеться в повідомленні.
Природничо-наукові предмети
У школярів показники знизилися на 19 балів з цієї дисципліни в порівнянні з 2018 роком.
"Результати досліджень минулого разу були кращими з природничих наук, ніж із математики, тож попри їх зниження 2022 року, падіння не таке помітне", — вказано у повідомленні.
Читацька грамотність
Як показало дослідження, у 15-річних школярів на 38 балів нижчий, ніж у 2018 році. 59% учнів досягли базового рівня, 29% – рівня 3 і вищих.
"У середньому українські підлітки відстають у читанні від однолітків країн ОЕСР приблизно на два з половиною роки навчання за стандартами PISA", — вказано у дослідженні.
Тим часом російські загарбники на окупованих територіях добралися і до дітей. Серед іншого, вони створюють мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків. Таким чином росіяни готують дітей до служби в армії РФ.
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