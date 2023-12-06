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Результаты неутешительные —как украинские дети учатся в иностранных школах

6 декабря 2023 03:22
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Результаты неутешительные —как украинские дети учатся в иностранных школах
Украинские дети-беженцы. Фото: Salaspils novada pašvaldība
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Из-за полномасштабного российского вторжения более 4 миллионов детей покинули Украину. Они вынуждены учиться в иностранных школах, из-за чего могут "отставать" от своих одноклассников.

Об этом говорится в результатах анализа, опубликованных на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

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В частности, исследование было проведено среди 15-летних учеников.

Математика

Украинские школьники показали самые низкие показатели именно в изученной математике.

"58% участников из Украины достигли базового (второго из шести) уровня математической грамотности, 32% учеников — уровня 3 и выше", — говорится в сообщении.

Естественно-научные предметы

У школьников показатели снизились на 19 баллов по этой дисциплине по сравнению с 2018 годом.

"Результаты исследований в прошлый раз были лучшими из естественных наук, чем по математике, поэтому, несмотря на их снижение в 2022 году, падение не столь заметно ", — говорится в сообщении.

Читательская грамотность

Как показало исследование, у 15-летних школьников на 38 баллов ниже, чем в 2018 году. 59% учащихся достигли базового уровня, 29% — уровня 3 и выше.

"В среднем украинские подростки отстают в чтении от сверстников стран ОЭСР примерно на два с половиной года обучения по стандартам PISA", — говорится в исследовании.

Тем временем русские захватчики на оккупированных территориях добрались и до детей. Среди прочего они создают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков. Таким образом, россияне готовят детей к службе в армии РФ.

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