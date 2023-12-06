Результаты неутешительные —как украинские дети учатся в иностранных школах
Из-за полномасштабного российского вторжения более 4 миллионов детей покинули Украину. Они вынуждены учиться в иностранных школах, из-за чего могут "отставать" от своих одноклассников.
Об этом говорится в результатах анализа, опубликованных на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.
Как учатся дети в разных школах
В частности, исследование было проведено среди 15-летних учеников.
Математика
Украинские школьники показали самые низкие показатели именно в изученной математике.
"58% участников из Украины достигли базового (второго из шести) уровня математической грамотности, 32% учеников — уровня 3 и выше", — говорится в сообщении.
Естественно-научные предметы
У школьников показатели снизились на 19 баллов по этой дисциплине по сравнению с 2018 годом.
"Результаты исследований в прошлый раз были лучшими из естественных наук, чем по математике, поэтому, несмотря на их снижение в 2022 году, падение не столь заметно ", — говорится в сообщении.
Читательская грамотность
Как показало исследование, у 15-летних школьников на 38 баллов ниже, чем в 2018 году. 59% учащихся достигли базового уровня, 29% — уровня 3 и выше.
"В среднем украинские подростки отстают в чтении от сверстников стран ОЭСР примерно на два с половиной года обучения по стандартам PISA", — говорится в исследовании.
Тем временем русские захватчики на оккупированных территориях добрались и до детей. Среди прочего они создают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков. Таким образом, россияне готовят детей к службе в армии РФ.
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