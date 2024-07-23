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Росія запустила фейк про викид радіоактивних елементів у Чорнобилі

23 липня 2024 16:46
Катерина Османська - Редактор
Фейки росіян - РФ вигадала історію про викид радіоактивних елементів в Чорнобилі
Чорнобильська АЕС. Фото: wikipedia
Катерина Османська - Редактор

Російські Telegram-канали почали поширювати інформацію, що на Чорнобильській АЕС нібито стався викид радіоактивних елементів і "хмара пилу рухається до Києва". Ба більше, вони навіть прикріпили мапу нібито з напрямком вітру, але їх викрили на фейках.

Про це повідомили аналітики проєкту StopFake.

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"Низка користувачів у соцмережах поширює інформацію про те, що на Чорнобильській АЕС нібито стався викид радіоактивних елементів і "хмара пилу рухається до Києва, з огляду на напрямок вітру". Стверджується, що про такий інцидент нібито повідомили українські журналісти. Разом із публікацією поширюється і карта, яка буцімто показує масштаб забруднення", — йдеться у повідомленні.

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Допис, який поширюють російські Telegram-канали. Фото: скриншот

Однак аналітики дослідили, що така інформація не відповідає дійсності. За їхніми даними, станом на 22 липня радіаційний фон у столиці та околицях перебуває в межах норми. Державна служба України з надзвичайних ситуацій також не підтверджувала інформацію про викид. Крім того, ніякі українські ЗМІ не повідомляли цієї новини. 

Також вони виявили, що фото, яке росіяни використали у фейковій публікації, взяте зі стоку — і на ньому насправді зображені дані щодо щільності забруднення плутонієм у 30-кілометровій зоні ЧАЕС станом на 2000 рік.

Нагадаємо, нещодавно Росія запустила фейк, що вихователька вимила дитині рот із милом за російську мову. В ЦПД заявили, що дитини, згаданої у листі, немає у Вінницькій області. Виявилося, що і вихователька дитячого закладу також є вигаданою особою.

Також ми писали, що в Укренерго попередили споживачів про фейк, що шириться мережею. Йдеться про заклики під'єднатися до мобільних додатків з логотипом компанії нібито з "новою системою відключень електроенергії".

фейки росіяни Україна Чорнобильська АЕС

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