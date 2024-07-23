Фейки россиян - РФ придумала историю о выбросе радиоактивных элементов в Чернобыле

Чернобыльская АЭС. Фото: wikipedia

Российские Telegram-каналы начали распространять информацию, что на Чернобыльской АЭС якобы произошел выброс радиоактивных элементов и "облако пыли движется в Киев". Более того, они даже прикрепили карту якобы с направлением ветра, но их разоблачили на фейках.

Об этом сообщили аналитики проекта StopFake.

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"Ряд пользователей в соцсетях распространяет информацию о том, что на Чернобыльской АЭС якобы произошел выброс радиоактивных элементов и "облако пыли движется в Киев, учитывая направление ветра". Утверждается, что о таком инциденте якобы сообщили украинские журналисты. Вместе с публикацией распространяется и карта, которая показывает масштаб загрязнения", — говорится в сообщении.

Сообщение, которое распространяют российские Telegram-каналы. Фото: скриншот

Однако аналитики исследовали, что такая информация не соответствует действительности. По их данным, на 22 июля радиационный фон в столице и окрестностях находится в пределах нормы. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также не подтверждала информацию о выбросе. Кроме того, никакие украинские СМИ не сообщали эту новость.

Также они обнаружили, что фото, которое россияне использовали в фейковой публикации, взято со стока — и на нем действительно изображены данные о плотности загрязнения плутонием в 30-километровой зоне ЧАЭС по состоянию на 2000 год.

Напомним, недавно Россия запустила фейк, что воспитательница вымыла ребенку рот с мылом за русский язык. В ЦПИ заявили, что ребенка, упомянутого в письме, нет в Винницкой области. Оказалось, что и воспитательница детского заведения также вымышленное лицо.

Также мы писали, что в Укрэнерго предупредили потребителей о распространяющемся сетью фейке. Речь идет о призывах подключиться к мобильным приложениям с логотипом компании якобы с "новой системой отключений электроэнергии".