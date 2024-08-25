Мати загиблого пілота "Джуса" посиділа за штурвалом F-16

Річниця загибелі "Джуса" — мати пілота посиділа за штурвалом F-16
У неділю, 25 серпня, виповнився рік, як у авіакатастрофі на Житомирщині загинув пілот Андрій Пільщиков, відомий під псевдо "Джус". Його мати Лілія Авер’янова відвідала кабіну літака F-16, на якому мріяв літати її син.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук.
Мати "Джуса" посиділа в кабіні F-16
Олещук розповів, що на церемонії прощання із "Джусом" він пообіцяв матері можливість посидіти в кабіні винищувача F-16, на якому так мріяв літати її син.
"На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені штати. І сьогодні в кабіні F-16-го його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли", — сказав командувач Повітряних Сил.
Мати "Джуса", сидячи у кабіні винищувача, зазначила, що щаслива бути там.
"Я дуже щаслива. Я їхала сюди і думала, що тіло може загинути, а душа залишається з нами. Я думаю, що Андрій це бачить, чує та радується. Тепер головне, що немає дороги назад", — сказала Авер’янова.
Що відомо про "Джуса"
Від початку широкомасштабного російського вторгнення пілот Андрій Пільщиков з позивним "Джус" боронив небо України в складі 40-ї бригади тактичної авіації.
Він був одним з "Привидів Києва" та доклав чимало особистих зусиль, аби наблизити рішення країн Заходу про надання Україні літаків F-16.
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