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Годовщина гибели "Джуса" — мать пилота посидела за штурвалом F-16

25 августа 2024 13:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мать погибшего пилота "Джуса" посидела за штурвалом F-16
Мать погибшего пилота "Джуса" Лилия Аверьянова. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В воскресенье, 25 августа, исполнился год, как в авиакатастрофе в Житомирской области погиб пилот Андрей Пильщиков, известный под псевдо "Джус". Его мать Лилия Аверьянова побывала в кабине самолета F-16, на котором мечтал летать ее сын.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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Мать "Джуса" посидела в кабине F-16

Олещук рассказал, что на церемонии прощания с "Джусом" он пообещал матери возможность посидеть в кабине истребителя F-16, на котором мечтал летать ее сын.

"К сожалению, Джус совсем чуть-чуть не дождался своей командировки на обучение в Соединенные штаты. И сегодня в кабине F-16 его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли", — сказал командующий Воздушными Силами.

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Мать Джуса в кабине истребителя. Фото: скриншот

Мать "Джуса", сидя в кабине истребителя, отметила, что счастлива быть там.

"Я очень счастлива. Я ехала сюда и думала, что тело может погибнуть, а душа остается с нами. Я думаю, что Андрей это видит, слышит и радуется. Теперь главное, что нет обратной дороги", — сказала Аверьянова.

Что известно о "Джусе"

С начала широкомасштабного российского вторжения пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус" защищал небо Украины в составе 40-й бригады тактической авиации.

Он был одним из "Призраков Киева" и приложил немало личных усилий, чтобы приблизить решение стран Запада о предоставлении Украине самолетов F-16.

Погиб вечером 25 августа 2023 вместе с двумя другими пилотами: майором Вячеславом Минькой и майором Сергеем Проказиным.

Их учебные самолеты Л-39М1 столкнулись в воздухе во время выполнения маневра поворота на тренировках воздушного боя вблизи поселка Сингуров Житомирской области.

В Соломенском районе Киева планируют переименовать одну из улиц в его честь. Предлагается заменить название улицы Зеленогорской.

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