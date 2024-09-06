Шмигаль попередив можливість нових і потужних ударів Росії по енергосистемі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

Росія продовжуватиме свою терористичну і геноцидну політику щодо України. Окупанти вже готують нові атаки на енергетичний сектор.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду.

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За словами Шмигаля, Україна має розвіддані щодо планів Росії атакувати український енергосектор.

"Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні і дронові удари по нашій енергосистемі", — сказав він.

Прем'єр підкреслив, що Україна вже втратила дев'ять гігават потужності.

"Це половина довоєнного об'єму споживання електроенергії", — додав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що за умов активного відновлення зруйнованих об’єктів енергетики Україна зможе пройти осінньо-зимовий період без відключень.

Він уточнив, що для облаштування пасивного захисту енергетичних об’єктів уряд виділив 10 млрд грн, а Укренерго ще понад п'ять.