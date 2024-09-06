Шмигаль попередив можливість нових і потужних ударів Росії по енергосистемі

Росія готує новий потужний удар по українській енергетиці, — Шмигаль
Росія продовжуватиме свою терористичну і геноцидну політику щодо України. Окупанти вже готують нові атаки на енергетичний сектор.
Про це у п'ятницю, 6 вересня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду.
Росія готує нову атаку на енергосектор
За словами Шмигаля, Україна має розвіддані щодо планів Росії атакувати український енергосектор.
"Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні і дронові удари по нашій енергосистемі", — сказав він.
Прем'єр підкреслив, що Україна вже втратила дев'ять гігават потужності.
"Це половина довоєнного об'єму споживання електроенергії", — додав глава уряду.
Шмигаль наголосив, що за умов активного відновлення зруйнованих об’єктів енергетики Україна зможе пройти осінньо-зимовий період без відключень.
Він уточнив, що для облаштування пасивного захисту енергетичних об’єктів уряд виділив 10 млрд грн, а Укренерго ще понад п'ять.
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