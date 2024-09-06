Україна вийшла ще з низки угод із СНД

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України з низки угод, укладених за участі країн СНД. Йдеться, зокрема, про угоду щодо співробітництва в галузі технічного переоснащення і оновлення залізничного рухомого складу.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, 6 вересня.

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Мельничук зазначив, що Україна вийшла з угод, які були підписані у різні роки:

Угоди про співробітництво в галузі технічного переоснащення і оновлення залізничного рухомого складу, вчиненої 09.09.1994 в Москві

Угоди про міждержавні перевезення небезпечних і розрядних вантажів, здійсненої 23.12.1993 в Ашгабаді

Угоди про спільне використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, вчиненої 12.03.1993 в Москві

Крім того, уряд вирішив вийти з двох Рішень Ради глав урядів СНД: