Україна вийшла ще з низки угод із СНД

Україна припиняє дію низки угоди з СНД — перелік
6 вересня 2024 16:58
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України з низки угод, укладених за участі країн СНД. Йдеться, зокрема, про угоду щодо співробітництва в галузі технічного переоснащення і оновлення залізничного рухомого складу.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, 6 вересня.
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Мельничук зазначив, що Україна вийшла з угод, які були підписані у різні роки:
- Угоди про співробітництво в галузі технічного переоснащення і оновлення залізничного рухомого складу, вчиненої 09.09.1994 в Москві
- Угоди про міждержавні перевезення небезпечних і розрядних вантажів, здійсненої 23.12.1993 в Ашгабаді
- Угоди про спільне використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, вчиненої 12.03.1993 в Москві
Крім того, уряд вирішив вийти з двох Рішень Ради глав урядів СНД:
- вихід з Рішення Ради глав урядів СНД "Про внесення змін до Положення про єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав", вчиненого 23.05.2008 у Мінську
- вихід з Рішення Ради глав урядів СНД "Про внесення змін до нормативно-правових актів Співдружності Незалежних Держав, що регламентують порядок фінансування органів СНД", вчиненого 30.05.2012 в Ашгабаді.
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