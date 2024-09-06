Шмыгаль предупредил возможность новых и мощных ударов России по энергосистеме

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Россия будет продолжать свою террористическую и геноцидную политику по отношению к Украине. Оккупанты уже готовят новые атаки на энергетический сектор.

Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству.

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По словам Шмыгаля, Украина имеет разведданные о планах России атаковать украинский энергосектор.

"Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что Украина уже потеряла девять гигаватт мощности.

"Это половина довоенного объема потребления электроэнергии", — добавил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что в условиях активного восстановления разрушенных объектов энергетики Украина сможет пройти осенне-зимний период без отключений.

Он уточнил, что для обустройства пассивной защиты энергетических объектов правительство выделило 10 млрд грн, а Укрэнерго еще больше пяти.