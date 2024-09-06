Шмыгаль предупредил возможность новых и мощных ударов России по энергосистеме

Россия готовит новый мощный удар по украинской энергетике, — Шмыгаль
Россия будет продолжать свою террористическую и геноцидную политику по отношению к Украине. Оккупанты уже готовят новые атаки на энергетический сектор.
Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству.
Россия готовит новую атаку на энергосектор
По словам Шмыгаля, Украина имеет разведданные о планах России атаковать украинский энергосектор.
"Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", — сказал он.
Премьер подчеркнул, что Украина уже потеряла девять гигаватт мощности.
"Это половина довоенного объема потребления электроэнергии", — добавил глава правительства.
Шмыгаль отметил, что в условиях активного восстановления разрушенных объектов энергетики Украина сможет пройти осенне-зимний период без отключений.
Он уточнил, что для обустройства пассивной защиты энергетических объектов правительство выделило 10 млрд грн, а Укрэнерго еще больше пяти.
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