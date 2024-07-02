В Міненерго попередили, що ворог розповсюджує ІПСО щодо енергетичної ситуації

Блекаут в Україні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міненерго повідомив, що ворог почав активізовувати інформаційно-психологічні спецоперації про ситуацію в енергосистемі України. Зокрема росіяни намагаються залякати українців тривалими відключеннями світла й розповсюджують інформацію, що Україна експортує електроенергію за кордон.

Про це повідомила пресслужба міністерства у вівторок, 2 липня.

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"Звертаємо увагу на головні тези ворожої пропаганди: "Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку — нічого не побудує";"Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон"; "Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни", — йдеться у повідомлені Міненерго.

У відомстві запевняють, що жодне з цих тверджень та подібних не відповідає дійсності і має за мету лише створення дестабілізаційного впливу на українське суспільство.

"Ми разом витримали енергетичний терор взимку 2022/2023 років, згуртувались, підготувались і стабільно пройшли зиму 2023/2024. Важливо продемонструвати таку ж згуртованість та стійкість знову!" — додали в Міненерго.

Допис Міністерства енергетики України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у МВФ зазначили у Меморандумі, що українська влада оперативно працює над усуненням збитків і забезпеченням надійного електропостачання для домогосподарств і підприємств по всій країні. Однак Україні може знадобитися додаткова фінансова підтримка від донорів для підтримки програм, спрямованих на розвиток децентралізованого виробництва електроенергії.

Також ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив невтішний прогноз щодо стану енергосистеми України взимку. За його словами, для відновлення потужностей потрібно приблизно два роки.