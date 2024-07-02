В Минэнерго предупредили, что враг распространяет ИПСО по энергетической ситуации

Блэкаут в Украине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Минэнерго сообщил, что враг начал активизировать информационно-психологические спецоперации о ситуации в энергосистеме Украины. В частности, россияне пытаются запугать украинцев длительными отключениями света и распространяют информацию, что Украина экспортирует электроэнергию за границу.

Об этом сообщила пресс-служба министерства во вторник, 2 июля.

Читайте также:

Какие ИПСО использует враг

"Обращаем внимание на главные тезисы вражеской пропаганды:"Власть вместо быстрого развития дополнительной распределенной генерации планирует направлять средства на длительную достройку атомных блоков, а в итоге ничего не построит"; "Украинцам специально не дают света, чтобы заработать на этом и направить всю электроэнергию за границу"; "Украинские власти запугивают украинцев, чтобы принудить к капитуляции и заставить выезжать из страны", — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве уверяют, что ни одно из этих утверждений и подобных не отвечает действительности и имеет целью только создание дестабилизирующего влияния на украинское общество.

"Мы вместе выдержали энергетический террор зимой 2022/2023 годов, сплотились, подготовились и стабильно прошли зиму 2023/2024. Важно продемонстрировать такую же сплоченность и устойчивость снова!" — добавили в Минэнерго.

Сообщение Министерства энергетики Украины. Фото: скриншот

Напомним, в МВФ отметили в Меморандуме, что украинские власти оперативно работают над устранением убытков и обеспечением надежного электроснабжения для домохозяйств и предприятий по всей стране. Однако Украине может потребоваться дополнительная финансовая поддержка доноров для поддержки программ, направленных на развитие децентрализованного производства электроэнергии.

Также мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз состояния энергосистемы Украины зимой. По его словам, для обновления мощностей требуется примерно два года.