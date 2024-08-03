Як Росія роками забирала в України робочу силу — розслідування

Черга на українсько-російському КПП "Гоптівка". Ілюстративне фото: УНІАН

Російський уряд упродовж десятиліть прагнув забрати в України робочу силу для заселення найбільш депресивних та фактично занедбаних регіонів країни-агресора. Водночас росіяни заселяють тимчасово окуповані території для більшої лояльності окупаційному режиму.

Про це йдеться у дослідженні NV та Східної правозахисної групи.

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В окупованих ще з 2014 року Ровеньках на сході Луганщини, майже всі численні вугільні шахти стоять закинуті, а шахтарі або емігрували в Росію, або були примусово мобілізовані в до окупаційних військ.

За словами місцевих жителів, з якими на умовах анонімності вдалося поспілкуватися NV, шахтарські родини почали емігрувати до Росії ще з 2014 року, коли вугільні компанії РФ взялися залучати кваліфікованих робітників з України.

Починаючи з 2016 року вуглевидобувна компанія "Колмар", яка розробляє родовища в Південній Якутії, провела рекламну кампанію на окупованому українському сході й перевезла до себе понад 200 шахтарів. Таким чином захоплена донецька та луганська промисловість впевнено деградували, а російські компанії продовжили викачувати з регіону робочі кадри. Інших робітників з Донбасу росіяни спрямовували до Кемерова, у Ростовську область, до Нижнього Тагілу та в інші осередки гірничодобувної промисловості.

Таким чином вугільна промисловість РФ, яка відчувала гострий брак кадрів, отримала дармове джерело робочих рук. Хтось з українських шахтарів виїхав з батьківщини добровільно, а комусь просто не залишили вибору.

Все через війну

Засновник СПГ Павло Лиснянський заявив, що економічний колапс на Донбасі спричинила як війна, так і те, що Москва розгорнула програму паспортизації українців на ТОТ, бо права й можливості цих людей цілком залежали від окупантів, які прив’язали до свого громадянства гуманітарну допомогу чи вільне пересування регіоном.

За 2015 рік до Росії, згідно з оцінками Східної правозахисної групи, прибуло 355 тис. українців з ТОТ, у 2016-му — ще 226 тис., роком пізніше — 123 тис. При цьому, протягом 2015-2019 рр., за даними МВС РФ, 678 тис. з них отримали російські паспорти.

Що буде далі

Експерти СПГ переконані, що Україна розглядається Кремлем як джерело робочої сили, оскільки Москва використовує міграцію ще і як інструмент послаблення української держави.

При цьому у місцях відносно компактного розселення українців (зокрема в далекосхідних округах РФ) російські чиновники не створили жодних умов для підтримки їхньої етнічної свідомості, оскільки ані шкіл, ані національних центрів там немає. Як пояснила виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова, новоприбулих українців намагаються якомога швидше асимілювати, та навіть забороняють розмовляти українською.

Проте, за словами соціального психолога Олега Покальчука, явище переселення народів притаманне саме країнам з імперським характером. Наприклад, на Кавказі, таким засобом корегують етнічну складову регіонів, та адаптують новоприбулих так, аби вони стали ще більшими лоялістами кремлівського режиму, ніж самі росіяни.