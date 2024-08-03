У Луганську на тепловозобудівному заводі вимушені працювати діти

У Луганську на заводі працюють діти. Фото ілюстративне: pixabay

У тимчасово окупованих територіях Луганської області через мобілізацію не вистачає працівників у різних сферах. На Луганському тепловозобудівному заводі через кадровий голод на виробництві залучають підлітків від 14 до 18 років. У Старобільську не вистачає лікарів.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram у суботу, 3 серпня.

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За словами начальника Луганської ОВА, така ситуація на тепловозобудівному заводі склалася через те, що багато працівників були мобілізовані. А у підлітків, які готові працювати, немає відповідної кваліфікації.

"Вони не мають атестата про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, деякі тільки перевелися до 9 класу. Через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до центру зайнятості, але й там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато — лише школярі", — повідомив Лисогор.

Водночас у Старобільську близька до критичної ситуація з лікарями: не вистачає терапевтів, педіатрів, медичних сестер, вузьких спеціалістів — хірургів, гінекологів, реаніматологів, інфекціоністів, травматологів.

"Обіцяних росіянами доплат медики району так і не дочекалися. Більш-менш фахову допомогу можна отримати лише в Луганську. Або чекати на гастролерів з РФ", — підсумував начальник Луганської ОВА.