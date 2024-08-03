Как Россия годами забирала у Украины рабочую силу — расследование

Очередь на украинско-российском КПП "Гоптовка". Иллюстративное фото: УНИАН

Российское правительство на протяжении десятилетий стремилось забрать у Украины рабочую силу для заселения наиболее депрессивных и фактически заброшенных регионов страны-агрессора. В то же время, россияне заселяют временно оккупированные территории для большей лояльности оккупационному режиму.

Об этом говорится в исследовании NV и Восточной правозащитной группы.

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Россия отбирает у Украины рабочую силу

В оккупированных еще с 2014 года Ровеньках на востоке Луганской области почти все многочисленные угольные шахты стоят заброшенные, а шахтеры либо эмигрировали в Россию, либо были принудительно мобилизованы в оккупационные войска.

По словам местных жителей, с которыми на условиях анонимности удалось пообщаться NV, шахтерские семьи начали эмигрировать в Россию еще с 2014 года, когда угольные компании РФ принялись привлекать квалифицированных рабочих из Украины.

Начиная с 2016 года угледобывающая компания "Колмар", разрабатывающая месторождения в Южной Якутии, провела рекламную кампанию на оккупированном украинском востоке и перевезла более 200 шахтеров. Таким образом, захваченная донецкая и луганская промышленность уверенно деградировали, а российские компании продолжили скачивать из региона рабочие кадры. Других рабочих из Донбасса россияне направляли в Кемерово, в Ростовскую область, в Нижний Тагил и в другие очаги горнодобывающей промышленности.

Таким образом угольная промышленность РФ, испытывавшая острую нехватку кадров, получила "бесплатный" источник рабочих рук. Кто-то из украинских шахтеров уехал с родины добровольно, а кому-то просто не оставили выбора.

Все из-за войны

Учредитель СПГ Павел Лиснянский заявил, что экономический коллапс на Донбассе вызвала как война, так и то, что Москва развернула программу паспортизации украинцев на ВОТ, потому что права и возможности этих людей полностью зависели от оккупантов, привязавших к своему гражданству гуманитарную помощь или свободное передвижение по региону.

За 2015 год в Россию, согласно оценкам Восточной правозащитной группы, прибыло 355 тыс. украинцев с ВОТ, в 2016-м — еще 226 тыс., годом позже — 123 тыс. При этом, в течение 2015-2019 гг., по данным МВД РФ, 678 тыс. из них получили российские паспорта.

Что будет дальше

Эксперты СПГ убеждены, что Украина рассматривается Кремлем как источник рабочей силы, поскольку Москва использует миграцию еще как инструмент ослабления украинского государства.

При этом в местах относительно компактного расселения украинцев (в частности, в дальневосточных округах РФ) российские чиновники не создали никаких условий для поддержки их этнического сознания, поскольку ни школ, ни национальных центров там нет. Как пояснила исполнительный директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, новоприбывших украинцев пытаются как можно быстрее ассимилировать, и даже запрещают разговаривать на украинском.

Однако, по словам социального психолога Олега Покальчука, явление переселения народов присуще именно странам с имперским характером. Например, на Кавказе таким способом корректируют этническую составляющую регионов и адаптируют вновь прибывших так, чтобы они стали еще большими лоялистами кремлевского режима, чем сами россияне.