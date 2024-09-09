Россия атаковала энергообъекты в семи областях Украины — какие последствия

Инженеры ДТЭК чинят поврежденный объект энергетики. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российская армия за минувшие сутки атаковала ряд объектов энергетики в семи регионах Украины. В результате вражеского удара был обесточен ряд населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Украины в понедельник, 9 сентября.

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Как стало известно, в Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов было обесточено подстанции и потребители. В настоящее время питание частично восстановлено.

Тем временем в Донецкой области при обстреле были обесточены несколько подстанций, а также угольная шахта. На момент инцидента под землей находились 74 работника, всех шахтеров удалось вывести на поверхность.

В Черниговской области из-за российской атаки были отключены воздушные линии. В результате было обесточено 3,1 тысяч абонентов в трех населенных пунктах.