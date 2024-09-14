Війна в Україні — росіяни атакують цивільні об'єкти

Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: УНІАН

Офіс Генерального прокурора посилює співпрацю з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування російських атак на Україну. Наразі українські слідчі встановили 51 особу, причетну до обстрілів цивільної інфраструктури, а 10 воєнних злочинців вже отримали судові вироки.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Костін заявив, що обстріли цивільних об’єктів, таких як житлові будинки, медичні та освітні заклади, а також енергетична інфраструктура, є найбільш поширеними воєнними злочинами РФ.

"З початку повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано або пошкоджено понад 184 000 цивільних обʼєктів. Серед них понад 3400 закладів освіти. Понад 800 медичних установ. Крім того, Росія здійснила понад 1000 обстрілів більше ніж двохсот обʼєктів енергетики в усіх областях України", — зазначив Генпрокурор.

Які результати розслідувань цих злочинів

За словами Генерального прокурора, наразі про підозру повідомлено 51 російському військовослужбовцю за невибіркові обстріли та бомбардування.

"Щодо 21 особи розслідування завершено та обвинувальні акти скеровано до суду, а десять воєнних злочинів засуджено українськими судами", — зауважив Костін.

Він додав, що нещодавно вперше було повідомлено про підозру іранському генералу, причетному до постачань дронів, які Росія активно використовує для атак на цивільні об'єкти.

Костін наголосив, що Офіс Генерального прокурора посилює співпрацю з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування цих атак та встановлення причетних.

"Крім того МКС вже видав чотири ордери на арешт представників російського командування за масовані атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України. Важливо їх звинувачують не лише у воєнних злочинах, а і в злочинах проти людяності", — підкреслив Генпрокурор.