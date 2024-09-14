Война в Украине — россияне атакуют гражданские объекты

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: УНИАН

Офис Генерального прокурора усиливает сотрудничество с Международным уголовным судом по расследованию российских атак на Украину. Сейчас украинские следователи установили 51 человека, причастного к обстрелам гражданской инфраструктуры, а 10 военных преступников уже получили судебные приговоры.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Костин заявил, что обстрелы гражданских объектов, таких как жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, а также энергетическая инфраструктура, являются наиболее распространенными военными преступлениями РФ.

"С начала полномасштабного вторжения в Украине разрушено или повреждено более 184 000 гражданских объектов. Среди них более 3400 учебных заведений. Более 800 медицинских учреждений. Кроме того, Россия осуществила более 1000 обстрелов более двухсот объектов энергетики во всех областях Украины", — отметил Генпрокурор.

Какие результаты расследований этих преступлений

По словам Генерального прокурора, сейчас о подозрении сообщено 51 российскому военнослужащему за неизбирательные обстрелы и бомбардировки.

"В отношении 21 человека расследование завершено и обвинительные акты направлены в суд, а десять военных преступлений осуждены украинскими судами", — отметил Костин.

Он добавил, что недавно впервые было сообщено о подозрении иранскому генералу, причастному к поставкам дронов, которые Россия активно использует для атак на гражданские объекты.

Костин отметил, что Офис Генерального прокурора усиливает сотрудничество с Международным уголовным судом по расследованию этих атак и установлению причастных.

"Кроме того, МУС уже выдал четыре ордера на арест представителей российского командования за массированные атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Важно, что их обвиняют не только в военных преступлениях, но и в преступлениях против человечности", — подчеркнул Генпрокурор.