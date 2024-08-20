Росія атакувала енергооб'єкт в Сумській області

Ремонтна бригада ДТЕК на пошкодженому об'єкті. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росіяни в ніч на 20 серпня атакували ракетами об'єкт енергетики Глухівської громади на Сумщині. Внаслідок влучання без електропостачання залишилися 72 населені пункти.

Про це 20 серпня повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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Росіяни завдали ракетного удару по енергооб'єкту в Глухівській громаді. Внаслідок влучання без електропостачання залишилися 72 населені пункти, де загалом проживає 18,5 тисяч абонентів.

Наразі на місці влучання ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Частково заживлені об'єкти критичної інфраструктури громади та житлового сектору.

Повідомлення Сумської ОВА. Фото: скриншот https://t.me/Sumy_news_ODA

Атака Росії на Україну 20 серпня

Зазначимо, що влучання в промислові та енергооб'єкти були зафіксовані й в інших регіонах України. Зокрема, у Тернополі горить промисловий об'єкт. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що вдалося збити 28 ворожих цілей та розповіли чим саме атакував ворог.