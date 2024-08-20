Росія атакувала енергооб'єкт в Сумській області

Росіяни атакували енергооб'єкт у Сумській області — без світла залишились тисячі людей
Росіяни в ніч на 20 серпня атакували ракетами об'єкт енергетики Глухівської громади на Сумщині. Внаслідок влучання без електропостачання залишилися 72 населені пункти.
Про це 20 серпня повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Що відомо про атаку на Сумщину 20 серпня
Росіяни завдали ракетного удару по енергооб'єкту в Глухівській громаді. Внаслідок влучання без електропостачання залишилися 72 населені пункти, де загалом проживає 18,5 тисяч абонентів.
Наразі на місці влучання ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Частково заживлені об'єкти критичної інфраструктури громади та житлового сектору.
Атака Росії на Україну 20 серпня
Зазначимо, що влучання в промислові та енергооб'єкти були зафіксовані й в інших регіонах України. Зокрема, у Тернополі горить промисловий об'єкт. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що вдалося збити 28 ворожих цілей та розповіли чим саме атакував ворог.
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