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Нардеп пояснив, як Україна може забезпечити стабільне енергопостачання

19 серпня 2024 18:58
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Україні потрібно будувати нові атомні блоки й децентралізовану систему генерації, — нардеп
Будівництво блоку ХАЕС. Фото: ХАЕС/Telegram
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що необхідно одночасно зосередити свої зусилля на розбудові нових атомних енергоблоків і розвитку децентралізованої системи енергогенерації. За його словами, це допоможе у забезпеченні стабільного енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у понеділок, 19 серпня.

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"Ми розуміємо, що після деокупації Запорізької атомної електростанції невідомо, скільки потрібно буде часу для відновлення її роботи після того, що там натворили окупанти. Можливо, підуть роки, щоб повністю відновити роботу станції, а Україна сьогодні має певний дефіцит генерації", — заявив нардеп.

Він зазначив, що Україні слід використовувати дипломатичні канали для тиску на світових лідерів з метою посилення санкцій проти Росії, аби змусити її відмовитися від окупації на ЗАЕС. Окрім цього, важливо якомога швидше ухвалити закон, що урегулює завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

"Нам потрібно приймати парламентом закон у першому та другому читанні про добудову третього і четвертого енергоблоків і активно починати їх добудову, щоб забезпечити українців повністю і уникнути дефіциту генерації", — зазначив Нагорняк.

Розбудова децентралізованої генерації

Нагорняк підкреслив, що завершення будівництва атомних блоків є завданням довгострокової перспективи, однак наразі в Україні активно вкладають кошти в децентралізовані системи генерації, такі як когенераційні, газотурбінні та газопоршневі електростанції.

"Це паралельні процеси, і потрібно як будувати нові атомні енергоблоки, так і розбудовувати децентралізовану систему генерації", — завершив нардеп.

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