Россия атаковала энергообъект в Сумской области

Россияне атаковали энергообъект в Сумской области — без света остались тысячи человек
Россияне в ночь на 20 августа атаковали ракетами объект энергетики Глуховской громады Сумской области. В результате попадания без электроснабжения остались 72 населенных пункта.
Об этом 20 августа сообщает Сумская областная военная администрация.
Что известно об атаке на Сумщину 20 августа
Россияне нанесли ракетный удар по энергообъекту в Глуховской громаде. В результате попадания без электроснабжения остались 72 населенных пункта, где в общей сложности проживает 18,5 тысячи абонентов.
На месте попадания ведутся аварийно-восстановительные работы. Частично уже оборудованы объекты критической инфраструктуры общества и жилого сектора.
Атака России на Украину 20 августа
Отметим, что попадание в промышленные и энергообъекты были зафиксированы и в других регионах Украины. В частности, в Тернополе горит промышленный объект. Тем временем в Воздушных силах ВСУ отметили, что удалось сбить 28 враждебных целей и рассказали, чем именно атаковал враг.
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