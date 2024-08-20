Россия атаковала энергообъект в Сумской области

Ремонтная бригада ДТЭК на поврежденном объекте. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россияне в ночь на 20 августа атаковали ракетами объект энергетики Глуховской громады Сумской области. В результате попадания без электроснабжения остались 72 населенных пункта.

Об этом 20 августа сообщает Сумская областная военная администрация.

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Россияне нанесли ракетный удар по энергообъекту в Глуховской громаде. В результате попадания без электроснабжения остались 72 населенных пункта, где в общей сложности проживает 18,5 тысячи абонентов.

На месте попадания ведутся аварийно-восстановительные работы. Частично уже оборудованы объекты критической инфраструктуры общества и жилого сектора.

Сообщения Сумской ОВА. Фото: скриншот

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Атака России на Украину 20 августа

Отметим, что попадание в промышленные и энергообъекты были зафиксированы и в других регионах Украины. В частности, в Тернополе горит промышленный объект. Тем временем в Воздушных силах ВСУ отметили, что удалось сбить 28 враждебных целей и рассказали, чем именно атаковал враг.