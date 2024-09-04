Российская армия атаковала Херсонскую область — какие последствия обстрелов за сутки

Последствия российской атаки по одному из домов Херсонской области. Фото: скриншот видео

Российская армия не прекращает обстрелы Херсонской области. В течение суток с 3 по 4 сентября враг нанес авиаудары по региону, в результате чего есть жертвы.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Последствия обстрелов по Херсонщине

За прошедшие сутки россияне атаковали следующие населенные пункты: Антоновка, Садовое, Кизомис, Станислав, Понятовка, Громадское, Берислав, Веривка, Тягинка, Бургунка, Саблуковка, Томарино, Новоберислав, Гавриловка, Карьерное и город Херсон.

Оккупанты атаковали гражданские объекты. Повреждения имеются в учреждениях культуры, на башнях сотовой связи, а также на заводе. Кроме того, есть попадания по жилым кварталам нескольких населенных пунктов в Херсонской области — пять многоэтажек и 11 частных домов.

Вражеские снаряды попали по складским помещениям, гаражам и частным автомобилям.

В результате российской атаки есть жертвы и пострадавшие. Три человека погибли, а пятеро имеют травмы.