Российская армия атаковала Херсонскую область — какие последствия обстрелов за сутки

Россияне атаковали гражданские объекты в Херсонской области — есть погибшие и раненые
Российская армия не прекращает обстрелы Херсонской области. В течение суток с 3 по 4 сентября враг нанес авиаудары по региону, в результате чего есть жертвы.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Последствия обстрелов по Херсонщине
За прошедшие сутки россияне атаковали следующие населенные пункты: Антоновка, Садовое, Кизомис, Станислав, Понятовка, Громадское, Берислав, Веривка, Тягинка, Бургунка, Саблуковка, Томарино, Новоберислав, Гавриловка, Карьерное и город Херсон.
Оккупанты атаковали гражданские объекты. Повреждения имеются в учреждениях культуры, на башнях сотовой связи, а также на заводе. Кроме того, есть попадания по жилым кварталам нескольких населенных пунктов в Херсонской области — пять многоэтажек и 11 частных домов.
Вражеские снаряды попали по складским помещениям, гаражам и частным автомобилям.
В результате российской атаки есть жертвы и пострадавшие. Три человека погибли, а пятеро имеют травмы.
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