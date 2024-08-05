У ЦПД попередили про активізацію роспропаганди за чотирма напрямками

Винищувачі F-16 в Україні. Фото: Офіс Президента

У Раді національної безпеки і оборони України спрогнозували активізацію російської пропаганди за чотирма напрямками. За даними Центру протидії дезінформації ворог спрямує свої зусилля на розповсюдження ІПСО щодо винищувачів F-16, втому українців від війни, ситуації в енергетичній сфері та економічну кризу в Україні.

Про це повідомляє в Центр протидії дезінформації у Telegram у понеділок, 5 серпня.

Читайте також:

Дискредитація F-16. Колаж: ЦПД

Дискредитація винищувачів F-16

За даними ЦПД, очікується, що російська пропаганда розповсюджуватиме фейки про непридатність отриманих Україною винищувачів F-16 для сучасних бойових дій та відсутність в Україні належної інфраструктури для їхнього обслуговування. Також роспропаганда буде ширити заяви, що F-16 є технічно застарілими і не зможуть суттєво вплинути на перебіг війни.

Наростання втоми українців і світу від війни

Російські пропагандисти посилять риторику щодо буцімто військового і політичного програшу України та готовності до "передачі територій Росії". Говоритимуть про виснаження українців та усвідомлення Заходом неможливості перемогти РФ і припинення допомоги.

Кампанія "Чорна зима"

Роспропаганда ширитиме наративи щодо "катастроф в енергетичній і комунальній сферах", "змови" влади та великого бізнесу, щоб спровокувати паніку, дискредитувати керівництво країни та сформувати протестні настрої з-поміж населення.

Економічна криза в Україні

РФ тиснутиме на українців через поширення інформації про наміри Кабінету Міністрів України підвищити податки. У ворожих наративах йтиметься про настання "епохи бідності" та неминучу економічну кризу.