В ЦПД предупредили об активизации роспропаганды по четырем направлениям

Истребители F-16 в Украине. Фото: Офис Президента

В Совете национальной безопасности и обороны Украины спрогнозировали активизацию российской пропаганды по четырем направлениям. По данным Центра противодействия дезинформации, враг направит свои усилия на распространение ИПСО относительно истребителей F-16, усталость украинцев от войны, ситуации в энергетической сфере и экономический кризис в Украине.

Об этом сообщает в Центр противодействия дезинформации в Telegram в понедельник, 5 августа.

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Дискредитация истребителей F-16

По данным ЦПД, ожидается, что российская пропаганда будет распространять фейки о непригодности полученных Украиной истребителей F-16 для современных боевых действий и отсутствии в Украине надлежащей инфраструктуры для их обслуживания. Также роспропаганда будет распространять заявления, что F-16 технически устарели и не смогут существенно повлиять на ход войны.

Нарастание усталости украинцев и мира от войны

Российские пропагандисты усилят риторику о якобы военном и политическом проигрыше Украины и готовности к "передаче территорий России". Будут говорить об истощении украинцев и осознании Западом невозможности победить РФ и прекращении помощи.

Кампания "Черная зима"

Роспропаганда будет распространять нарративы о "катастрофах в энергетической и коммунальной сферах", "сговоре" власти и крупного бизнеса, чтобы спровоцировать панику, дискредитировать руководство страны и сформировать протестные настроения среди населения.

Экономический кризис в Украине

РФ будет давить на украинцев через распространение информации о намерениях Кабинета Министров Украины повысить налоги. Во враждебных нарративах будет идти речь о наступлении "эпохи бедности" и неизбежном экономическом кризисе.