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У SPRAVDI розвінчали фейк про визнання Зеленським банкрутства України

5 серпня 2024 16:58
Галина Шподарева - редактор
Пропагандисти сфабрикували чергову брехню про банкрутство України
Володимир Зеленський на засіданні Євроради. Фото: Офіс Президента
Галина Шподарева - редактор

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI розвінчали черговий міф ворожої пропаганди про банкрутство України. Автор фейку — відомий скандальними заявами щодо України німецько-фінський блогер Кім Дотком.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI у понеділок, 5 серпня. 

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Заява про банкрутство України. Колаж: SPRAVDI

Банкрутство України — фейк

Як пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на Кіма Доткома, підписаний Зеленським закон про призупинення виплат з зовнішнього боргу вказує на те, що Україна збанкрутувала. 

Автор чергової брехні — Кім Дотком, відомий своїми скандальними заявами щодо України, які часом співзвучні з російською пропагандою.

"Ще у травні 2022 року Дотком заявляв, що "понад 14 000 етнічних росіян Донбасу були вбиті навченими США українськими силами" — і це, мовляв, стало причиною повномасштабного вторгнення", — йдеться в публікації SPRAVDI.

У липні 2024 року Дотком написав у твітері, що західні лідери, яких Байден буцімто втягнув у війну з рф, мають "прийняти поразку і заключити мир з росією". Також він не гребує репостити твіти Дмітрія Мєдвєдєва, Віктора Орбана і західних проросійських агітаторів на кшталт Гленна Дізена. 

Заява щодо "банкрутства України" — це маніпуляція

31 липня Зеленський підписав закон, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом у разі потреби до 1 жовтня 2024 року. Цей дозвіл потрібний уряду на той випадок, якщо офіційної домовленості щодо реструктуризації боргу не буде досягнуто до 10 серпня. 

"Це частина рутинної роботи уряду, яку російські пропагандисти та їхні однодумці намагаються видати за свідчення "фінансового краху України", — заявили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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