Внаслідок обстрілу Сумщини є поранений, один із районів без комунікацій

Наслідки обстрілів на Сумщині. Фото: ОВА

Внаслідок ворожого удару по Сумщині одна людина поранена та госпіталізована. Район Веретенівки тимчасово залишився без газу та електроенергії, ведуться відновлювальні роботи.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко у вівторок, 13 серпня.

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За словами Дрозденка, наразі ведуться відновлювальні роботи після ранкового ворожого удару. Є один поранений, його забрала швидка.

Тимчасово район Веретенівки без газу та електроенергії до завершення робіт.

"Усі служби працюють! Наразі виїзд з Веретенівки на вулицю Ковпака напряму поки неможливий. Об'їзд через Ганнівку", — написав Олексій Дрозденко.