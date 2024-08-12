Графіки відключень електроенергії в Україні 13 серпня

В Укренерго дали прогноз щодо відключень світла на завтра
12 серпня 2024 23:58
Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
В Україні у вівторок, 13 серпня, відключення світла не прогнозуються. Водночас українців активно просять зменшити обсяг споживання електроенергії у пікові години.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
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"Завтра, 13 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.
Також енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.
В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.
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