В результате обстрела Сумщины ранен, один из районов без коммуникаций

Россияне ударили по Сумщине — есть раненый и проблемы с электроснабжением
13 августа 2024 09:01
Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ОВА
В результате вражеского удара по Сумщине один человек ранен и госпитализирован. Район Веретеновки временно остался без газа и электроэнергии, ведутся восстановительные работы.
Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Алексей Дрозденко во вторник, 13 августа.
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По словам Дрозденко, сейчас ведутся восстановительные работы после утреннего вражеского удара. Есть один раненый, его забрала скорая.
Временно район Веретеновки без газа и электроэнергии до завершения работ.
"Все службы работают! Сейчас выезд из Веретеновки на улицу Ковпака напрямую пока невозможен. Объезд через Ганновку", — написал Алексей Дрозденко.
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