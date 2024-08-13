В результате обстрела Сумщины ранен, один из районов без коммуникаций

Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ОВА

В результате вражеского удара по Сумщине один человек ранен и госпитализирован. Район Веретеновки временно остался без газа и электроэнергии, ведутся восстановительные работы.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Алексей Дрозденко во вторник, 13 августа.

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По словам Дрозденко, сейчас ведутся восстановительные работы после утреннего вражеского удара. Есть один раненый, его забрала скорая.

Временно район Веретеновки без газа и электроэнергии до завершения работ.

"Все службы работают! Сейчас выезд из Веретеновки на улицу Ковпака напрямую пока невозможен. Объезд через Ганновку", — написал Алексей Дрозденко.