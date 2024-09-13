Депортація українських дітей — Росія придумала нові цинічні схеми

Росіяни вигадали нові схеми для вивозу дітей з окупованих територій — що відомо
Окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях України продовжує примусове вивезення українських дітей до Росії. Вони прикривають це "турботою" про хворих та сиріт.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Нова схема викрадення росіянами дітей
Колаборанти називають примусовий вивіз дітей з окупованих територій "евакуацією" або "реабілітацією", намагаючись створити видимість законності та гуманізму своїх дій.
До своїх злочинів окупанти залучили дитячий хоспіс "Одуванчики", який спочатку діяв на окупованій Донеччині, а зараз розширив свою діяльність і на Луганщину.
"Під виглядом всебічної допомоги дітям з тяжкими (у тому числі онкологічними) захворюваннями, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, ворог створює базу для подальшого переселення маленьких українців до Росії", — йдеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву наголосили, що ці дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про права дитини, яка забороняє насильницьке переміщення дітей та їхнє відокремлення від сімей.
"Припинити ці злочини можна тільки після повної деокупації українських територій", — підсумували там.
Читайте Новини.LIVE!