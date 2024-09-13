Депортация украинских детей — Россия придумала новые циничные схемы

Дети возле российского военного. Иллюстративное фото: АрмияInform

Оккупационные власти на временно захваченных территориях Украины продолжают принудительный вывоз украинских детей в Россию. Они прикрывают это "заботой" о больных и сиротах.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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Коллаборанты называют принудительный вывоз детей с оккупированных территорий "эвакуацией" или "реабилитацией", пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий.

К своим преступлениям оккупанты привлекли детский хоспис "Одуванчики", который сначала действовал на оккупированном Донбассе, а сейчас расширил свою деятельность и на Луганскую область.

"Под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в Россию", — говорится в сообщении.

Женщины, причастные к похищению украинских детей. Фото: Центр нацсопротивления

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что эти действия являются грубым нарушением международного права, в частности Конвенции ООН о правах ребенка, запрещающей насильственное перемещение детей и их отделение от семей.

"Прекратить эти преступления можно только после полной деоккупации украинских территорий", — подытожили там.