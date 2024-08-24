У Херсоні загинули двоє людей від російських обстрілів впродовж доби

Атака дронами по багатоквартирному будинку у Херсоні. Фото ілюстративне: Reuters

У Херсоні в суботу, 24 серпня, загинули двоє людей. Російські обстріли забрали життя двох мешканців міста, також є травмовані.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Читайте також:

Обстріли Херсона 24 серпня

Повідомлення Мрочка. Фото: скриншот

"За сьогодні друга смерть у Херсоні через обстріли, які окупанти ведуть з лівого берега", — написав начальник Херсонської військової адміністрації.

Він зазначив, що вночі, 24 серпня, загинула 62-річна жінка. Також близько опівдня загинув 55-річний чоловік від тяжких травм внаслідок обстрілів.

Окупанти калічать мешканців Херсона

Також сьогодні, 24 серпня, до медиків звернувся 27-річний чоловік, який потрапив під ворожий обстріл учора у Дніпровському районі міста. Пізніше до лікарні звернувся ще 66-річний чоловік з важкими травмами.

У цьому ж районі постраждала і однорічна дитина. У хлопчика мінно-вибухова травма та поранення руки, дитину госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також сьогодні до лікарні звернувся 63-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму під час обстрілу ворогом Антонівки.