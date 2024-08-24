В Херсоне погибли два человека от российских обстрелов в течение суток

Атака дронами по многоквартирному дому в Херсоне. Фото иллюстративный: Reuters

В Херсоне в субботу, 24 августа, погибли два человека. Российские обстрелы унесли жизни двух жителей города, также есть травмированные.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Сообщение Мрочка. Фото: скриншот

"За сегодняшний день вторая смерть в Херсоне из-за обстрелов, которые оккупанты ведут с левого берега", — написал начальник Херсонской военной администрации.

Он отметил, что ночью 24 августа погибла 62-летняя женщина. Также около полудня погиб 55-летний мужчина от тяжелых травм в результате обстрелов.

Оккупанты калечат жителей Херсона

Также сегодня, 24 августа, к медикам обратился 27-летний мужчина, попавший под вражеский обстрел вчера в Днепровском районе города. Позже в больницу обратился еще 66-летний мужчина с тяжелыми травмами.

В этом же районе пострадал и годовалый ребенок. У мальчика минно-взрывная травма и ранение руки ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также сегодня в больницу обратился 63-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму при обстреле врагом Антоновки.