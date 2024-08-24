В Херсоне погибли два человека от российских обстрелов в течение суток

Россияне нанесли сокрушительные удары по Херсону — есть жертвы
В Херсоне в субботу, 24 августа, погибли два человека. Российские обстрелы унесли жизни двух жителей города, также есть травмированные.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Обстрелы Херсона 24 августа
"За сегодняшний день вторая смерть в Херсоне из-за обстрелов, которые оккупанты ведут с левого берега", — написал начальник Херсонской военной администрации.
Он отметил, что ночью 24 августа погибла 62-летняя женщина. Также около полудня погиб 55-летний мужчина от тяжелых травм в результате обстрелов.
Оккупанты калечат жителей Херсона
Также сегодня, 24 августа, к медикам обратился 27-летний мужчина, попавший под вражеский обстрел вчера в Днепровском районе города. Позже в больницу обратился еще 66-летний мужчина с тяжелыми травмами.
В этом же районе пострадал и годовалый ребенок. У мальчика минно-взрывная травма и ранение руки ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также сегодня в больницу обратился 63-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму при обстреле врагом Антоновки.
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