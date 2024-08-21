У Запорізькій області загинула дитина через російський обстріл

Наслідки російського удару в Запорізькій області. Фото : Іван Федоров/Запорізька ОВА

У Запорізькій області впродовж доби зафіксували 303 атаки з боку російських військ. Окупанти цілили по 12 населених пунктах в регіоні та вбили дитину, є травмовані.

Про це 21 серпня повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Російські війська впродовж минулої доби 303 рази атакували населені пункти Запорізької області. Зокрема було три авіаційні удари по Лобковому, Новоандріївці та Новодарівці.

Також ворог націлив 198 БпЛА на Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку. Зафіксували п'ять обстрілів з РСЗВ, які накрили Роботине, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новодарівку.

По території Малокатеринівки, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки завдали 97 артобстрілів.

Жертви серед цивільних

Внаслідок російських обстрілів є жертви. Загинув 14-річний хлопець, а шестеро дітей отримали поранення: хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Також поранення ще отримали 28-річний чоловік та жінки 18 та 45 років.

Загалом за останню добу надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.