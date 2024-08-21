В Запорожской области погиб ребенок из-за российских обстрелов

Россияне нанесли сокрушительный удар по Запорожской области — есть жертвы среди детей
В Запорожской области за сутки зафиксировали 303 атаки со стороны российских войск. Оккупанты целились по 12 населенным пунктам в регионе и убили ребенка, есть травмированные.
Об этом 21 августа сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия атаки по Запорожской области
Российские войска за прошедшие сутки 303 раза атаковали населенные пункты Запорожской области. В частности, было три авиационных удара по Лобковому, Новоандреевке и Новодаровке.
Также враг нацелил 198 БпЛА на Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевке, Новодаровке, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке и Полтавке. Зафиксировали пять обстрелов из РСЗО, накрывших Роботино, Гуляйполе, Малую Токмачку и Новодаровку.
По территории Малокатериновки, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новодаровки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Преображенки нанесли 97 артобстрелов.
Жертвы среди гражданских
В результате российских обстрелов есть жертвы. Погиб 14-летний парень, а шестеро детей получили ранения: ребята 17, 16, 15, 14 лет и девочки 10 и 11 лет. Также ранения получили 28-летний мужчина и женщины 18 и 45 лет.
Всего за последние сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!