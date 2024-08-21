В Запорожской области погиб ребенок из-за российских обстрелов

Последствия российского удара в Запорожской области. Фото: Иван Федоров/Запорожская ОВА

В Запорожской области за сутки зафиксировали 303 атаки со стороны российских войск. Оккупанты целились по 12 населенным пунктам в регионе и убили ребенка, есть травмированные.

Об этом 21 августа сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Российские войска за прошедшие сутки 303 раза атаковали населенные пункты Запорожской области. В частности, было три авиационных удара по Лобковому, Новоандреевке и Новодаровке.

Также враг нацелил 198 БпЛА на Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевке, Новодаровке, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке и Полтавке. Зафиксировали пять обстрелов из РСЗО, накрывших Роботино, Гуляйполе, Малую Токмачку и Новодаровку.

По территории Малокатериновки, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новодаровки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Преображенки нанесли 97 артобстрелов.

Жертвы среди гражданских

В результате российских обстрелов есть жертвы. Погиб 14-летний парень, а шестеро детей получили ранения: ребята 17, 16, 15, 14 лет и девочки 10 и 11 лет. Также ранения получили 28-летний мужчина и женщины 18 и 45 лет.

Всего за последние сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.