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Розмови про важливе — в окупованому Маріуполі показуватимуть виступи Путіна

3 січня 2024 05:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Розмови про важливе — в окупованому Маріуполі показуватимуть виступи Путіна
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В окупованому Маріуполі школярам показуватимуть виступи російського диктатора Володимира Путіна. Відповідне завдання входить у план "виховних заходів" на 2024 рік.

Про це інформує Маріупольська міська рада в Telegram.

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Виступи у Маріуполі російського диктатора

Як повідомила місцева влада, так зване "міністерство освіти та науки "ДНР" вже видало план "виховних заходів" на 2024 рік.

"Мотиваційними" виступами Путіна окупанти намагаються виховувати школярів. 

"Окупанти системно продовжують насаджувати свою ідеологію маріупольським дітям. У школах проводять "Разговоры о важном", вбивць називають "героями", а до бібліотек навчальних закладів завозять російські підручники", — вказано у повідомленні.

Додамо, у мерії Маріуполя показали кадри оповитого туманом окупованого міста. Більшість світлин, як зазначає міська влада, нагадують кадри з постапокаліптичного фільму.

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