Разговоры о важном — в оккупированном Мариуполе будут показывать выступления Путина
В оккупированном Мариуполе школьникам будут показывать выступления российского диктатора Владимира Путина. Соответствующая задача входит в план "воспитательных мероприятий" на 2024 год.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.
Выступления в Мариуполе российского диктатора
Как сообщили местные власти, так называемое "министерство образования и науки "ДНР" уже издало план "воспитательных мероприятий" на 2024 год.
"Мотивационными" выступлениями Путина оккупанты пытаются воспитывать школьников.
"Оккупанты системно продолжают насаждать свою идеологию мариупольским детям. В школах проводят "Разговоры о важном", убийц называют "героями", а в библиотеки учебных заведений завозят российские учебники", — указано в сообщении.
Добавим, в мэрии Мариуполя показали кадры окутанного туманом оккупированного города. Большинство фотографий, как отмечают городские власти, напоминают кадры из постапокалиптического фильма.
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