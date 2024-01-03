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Разговоры о важном — в оккупированном Мариуполе будут показывать выступления Путина

3 января 2024 05:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Разговоры о важном — в оккупированном Мариуполе будут показывать выступления Путина
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В оккупированном Мариуполе школьникам будут показывать выступления российского диктатора Владимира Путина. Соответствующая задача входит в план "воспитательных мероприятий" на 2024 год.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

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Как сообщили местные власти, так называемое "министерство образования и науки "ДНР" уже издало план "воспитательных мероприятий" на 2024 год.

"Мотивационными" выступлениями Путина оккупанты пытаются воспитывать школьников.

"Оккупанты системно продолжают насаждать свою идеологию мариупольским детям. В школах проводят "Разговоры о важном", убийц называют "героями", а в библиотеки учебных заведений завозят российские учебники", — указано в сообщении.

Добавим, в мэрии Мариуполя показали кадры окутанного туманом оккупированного города. Большинство фотографий, как отмечают городские власти, напоминают кадры из постапокалиптического фильма.

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