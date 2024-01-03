Разговоры о важном — в оккупированном Мариуполе будут показывать выступления Путина

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

В оккупированном Мариуполе школьникам будут показывать выступления российского диктатора Владимира Путина. Соответствующая задача входит в план "воспитательных мероприятий" на 2024 год.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

Читайте также:

Выступления в Мариуполе российского диктатора

Как сообщили местные власти, так называемое "министерство образования и науки "ДНР" уже издало план "воспитательных мероприятий" на 2024 год.

"Мотивационными" выступлениями Путина оккупанты пытаются воспитывать школьников.

"Оккупанты системно продолжают насаждать свою идеологию мариупольским детям. В школах проводят "Разговоры о важном", убийц называют "героями", а в библиотеки учебных заведений завозят российские учебники", — указано в сообщении.

Добавим, в мэрии Мариуполя показали кадры окутанного туманом оккупированного города. Большинство фотографий, как отмечают городские власти, напоминают кадры из постапокалиптического фильма.