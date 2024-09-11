В Ивано-Франковской области полиция начала расследование по факту драки между молодыми людьми и военным

Драка на Ивано-Франковщине. Фото: скриншот

В среду, 11 сентября, в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение от местного жителя, который стал свидетелем драки между группой молодых людей и мужчиной в военной форме. Он зафиксировал конфликт на видео и передал запись правоохранителям.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

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Полицейским удалось установить нескольких свидетелей, подтвердивших факт столкновения. Потерпевшим оказался 40-летний участник боевых действий. Мужчина пока не обращался в полицию самостоятельно, но правоохранители устанавливают местонахождение потерпевшего.

Правоохранительные органы уже открыли уголовное производство за хулиганство, совершенное группой лиц. Следователи пытаются выяснить все обстоятельства конфликта и идентифицировать всех участников.

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