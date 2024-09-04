Марьяна Безуглая — Рада не смогла уволить депутата с должности замглавы комитета по нацбезопасности

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: Укринформ

Верховная рада Украины во время заседания 4 сентября не поддержала снятие депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности. За это постановление проголосовало 205 нардепов, а этих голосов недостаточно.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железянк в своем Telegram.

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"Постановление о Марьяне провалили — 205 голосов… Она остается заместителем Комитета", — говорится в сообщении Железняка.

Он пояснил, что за включение вопроса о Безуглой в повестку дня было 278 нардепов. Но уже во время голосования за постановление удалось собрать меньше голосов.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Также нардеп показал, как голосовали фракции в Верховной Раде.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, 22 июля в Раде зарегистрировали постановление об увольнении Безуглой из комитета безопасности. Сама нардеп на это эмоционально отреагировала и заявила, что она "никогда не являлась членом комсомола в отличие от некоторых членов Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

Несколькими днями ранее, 17 июля, Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Свое решение она объяснила в Facebook, где написала, что не понимает приоритеты коллег по комитету по нацбезопасности и обороне.

Перед этим, 15 июля, Безуглую отозвали из парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Раньше она занимала должность его главы.

Также нардепку включили в базу центра "Миротворец". Основанием для этого стали ее действия, якобы направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины, а также на дискредитацию и деморализацию Вооруженных сил Украины.