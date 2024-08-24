Владимир Зеленский присвоил звание генерала Александру Сырскому

Зеленский присвоил новое звание главкому ВСУ Сырскому — детали
24 августа 2024 13:21
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Иллюстративное фото: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главка Вооруженных сил Украины Александру Сырскому. Новые звания также получили глава Генштаба Анатолий Баргилевич и командующий ООС Андрей Гнатов.
Соответствующий указ уже появился на сайте главы государств и в субботу, 24 августа.
Читайте также:
Зеленский присвоил Сырскому новое звание
Заметим, что до этого Александр Сырский носил звание генерал-полковника.
Глава государства присвоил новые воинские звания еще двум ведущим офицерам командования ВСУ:
- начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу присвоили звание генерал-лейтенанта, тогда как раньше он был генерал-майором.
- командующему ООС Андрею Гнатову присвоили звание генерал-майора, тогда как раньше он был бригадным генералом.
Читайте Новини.LIVE!