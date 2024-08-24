Владимир Зеленский присвоил звание генерала Александру Сырскому

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Иллюстративное фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главка Вооруженных сил Украины Александру Сырскому. Новые звания также получили глава Генштаба Анатолий Баргилевич и командующий ООС Андрей Гнатов.

Соответствующий указ уже появился на сайте главы государств и в субботу, 24 августа.

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Скриншот указа Зеленского

Заметим, что до этого Александр Сырский носил звание генерал-полковника.

Глава государства присвоил новые воинские звания еще двум ведущим офицерам командования ВСУ: