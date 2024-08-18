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Не только жара — в Минэнерго назвали причину новых вероятных отключений света

18 августа 2024 09:13
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Будут ли в Украине выключать свет и через что — объяснение от Минэнерго
Электромонтер ДТЭК чинит электросеть. Иллюстративное фото: ДТЭК Киевские энергосети
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Украине существует вероятность возобновить отключение света. Причинами тому может быть не только повышение температуры, но и слабая мощность энергооборудования на поврежденных объектах критической инфраструктуры.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона в воскресенье, 18 августа.

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Чиновник заявил, что в настоящее время энергосистема до сих пор не может заработать в полном объеме после восьми массовых российских атак по объектам энергетической инфраструктуры. В то же время сейчас идет активная работа по восстановлению объектов энергетической инфраструктуры.

"Мы уже прошли половину пути этой крупнейшей ремонтной кампании для того, чтобы максимальный состав оборудования был подготовлен к следующему отопительному сезону", — сказал Колесник.

Он также в очередной раз подтвердил информацию ведомства о введении отключений из-за потенциальной жары. В то же время следующие два дня свет у украинцев не будут выключать.

"Сегодня мы не применим графики ограничения, и завтра тоже не будем. Однако сложная погода может привести к повышению потребления электроэнергии. Особенно когда это достаточно высокая устойчивая температура", — подчеркнул чиновник.

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