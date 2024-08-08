Зеленский внес законопроект о множественном гражданстве в Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа подал в Верховную Раду новый законопроект о множественном гражданстве. Он направлен на усовершенствование норм по приобретению и сохранению гражданства Украины.

Об этом свидетельствует карта законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Законопроект о множественном гражданстве

Законопроект определяет конкретные условия, при которых возможно множественное гражданство. Он также уточняет процедуры получения и восстановления гражданства для определенных категорий иностранцев, включая упрощенные этапы отдельных групп.

Проект закона уточняет, при каких условиях гражданство Украины может быть приобретено по рождению или территориальному происхождению, а также определяет условия принятия в гражданство Украины.

Множественное гражданство будет разрешено в следующих ситуациях:

когда ребенок приобретает гражданство Украины и другой страны от рождения.

когда ребенок получает гражданство усыновителей-иностранцев.

когда гражданин Украины приобретает другое гражданство через брак с иностранцем.

когда украинский гражданин автоматически становится гражданином другой страны в соответствии с законодательством этой страны без получения подтверждающего документа.

когда иностранцы из стран, включенных в специальный перечень, получают гражданство Украины в упрощенном порядке.

когда украинский гражданин получает гражданство стран, граждане которых могут получить украинское гражданство в упрощенном порядке.

Однако наличие множественного гражданства будет недоступно для лиц, имеющих гражданство стран, признанных Верховной Радой Украины агрессорами или оккупантами, а также для стран, не признающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Это, в частности, касается государств, проголосовавших против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 г. № 68/262.