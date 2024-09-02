Дія запустило программу Национальный кэшбек — что известно

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE.

В Украине запустили программу "Нацкешбек" в приложении "Дія", позволяющую получать до 10% компенсации за покупки украинских товаров. Программа будет работать в формате бета-теста. Ее участники смогут получать до 3000 гривен кэшбека ежемесячно.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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Кешбек в "Дії" за покупки товаров украинского производства

Федоров заявил о запуске "Национального кэшбека" в приложении "Дія", позволяющем получать до 10% компенсации за покупки товаров украинского производства. Программа стартовала в формате бета-теста.

"Нацкешбек в "Дії". Получайте 10% компенсации за покупку товаров украинского производства — начался бета-тест", — написал министр.

Программа была инициирована Президентом Украины Владимиром Зеленским для поддержки украинского бизнеса и граждан.

"Ее реализует Минэкономики, а чтобы получать кэшбек было так же просто, как заказать такси, запустили "Нацкешбек" в "Дії"", — говорится в сообщении.

Для того чтобы присоединиться к программе, сначала необходимо открыть специальный счет в банке. После этого в "Дії" нужно выбрать услугу "Национальный кэшбек".

Присоединившись украинцы смогут получать до трех тысяч гривен кэшбэка ежемесячно. Полученные средства можно тратить на коммунальные или медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино. А также задонатить на Силы обороны или инвестировать в военные облигации.