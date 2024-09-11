Саммит Крымской платформы 11 сентября — Зеленский выступил с заявлением об Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 сентября в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы в Киеве открыли украинский национальный мемориал, посвященный чествованию трагедии крымскотатарского народа. Он выразил надежду, что в скором времени такой появится во временно оккупированном Крыму.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления.

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Зеленский подчеркнул, что Крым — это не просто территория, а часть украинской души и украинская земля, где люди жили в мире и гармонии со своей культурой, языком и традициями.

"Мы не просто боремся за возвращение Крыма — мы боремся за возобновление справедливости, за возможность для каждого крымчанина вернуться домой, в свой Крым, свободный от России и страха", — заявил президент.

Кроме того, он сообщил, что в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы 11 сентября в Киеве открыли украинский национальный мемориал, посвященный чествованию трагедии крымскотатарского народа. Он выразил надежду, что когда-то непременно такой же мемориал появится в украинском Крыму.

"Мы уверены, что Крым будет свободным. Это наша общая задача, и весь мир сегодня вместе с Украиной в этой борьбе", — подчеркнул глава государства.