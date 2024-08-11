В Ивано-Франковске суд вынес вердикт администратору Telegram-канала о повестках

Судья выносит вердикт. Иллюстративное фото: justiceinfo.net

Ивано-Франковский городской суд приговорил на два года испытательного срока жителя Полтавы, который администрировал один из Telegram-каналов. Там он сообщал, где в городе будут вручать повестки работники ТЦК СП.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета с посланием на судебный вердикт.

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Как говорится в материалах дела, проживавший в Одессе уроженец Полтавы с февраля 2023 года администрировал Telegram-канал, в котором сообщали о местах раздачи повесток в Ивано-Франковске и области. По данным следствия, мужчина хотел получить прибыль от размещения рекламы в этом канале, осознавая, что публикация мест раздачи повесток препятствует деятельности ВСУ.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту препятствования законной деятельности ВСУ и его задержали. В ходе досудебного расследования он заключил соглашение с прокурором о признании вины.

Суд принял заключенное соглашение и в вердикте признал мужчину виновным в препятствовании ВСУ, назначив пять лет тюрьмы, но освободил его с испытательным сроком два года.