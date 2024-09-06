Конгрессмены США встретились с Зеленским в Италии — детали

Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США — что обсудили
В пятницу, 6 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский, во время визита в Италию, встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом. Был обсужден ряд важных вопросов.
Свое сообщение глава государства опубликовал в Facebook.
Детали встречи
Зеленский провел встречу с двухпартийной и двухпалатной делегацией Конгресса США в рамках 50 международного форума "Амброзетти" в Италии.
Президент рассказал конгрессменам о ситуации на передовой, последствиях ракетных ударов России и операции в Курской области.
Кроме того, во время встречи речь шла о первоочередных потребностях украинской армии, дополнительных системах ПВО и тренировках украинских пилотов на F-16.
"Мы очень рады, что у нас есть такой стратегический партнер. Мы благодарны Конгрессу, Президенту Байдену и американскому народу за вашу сильную поддержку и многие решения, которые помогают нашим воинам на поле боя", — сказал Зеленский.
Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в разрешении применять предоставленное партнерами дальнобойное оружие по военным объектам на территории России.
Отдельно делегации обсудили ужесточение санкций против России, в частности, в энергетической и банковской сферах.
Читайте Новини.LIVE!