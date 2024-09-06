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Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США — что обсудили

6 сентября 2024 22:16
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Конгрессмены США встретились с Зеленским в Италии — детали
Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В пятницу, 6 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский, во время визита в Италию, встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом. Был обсужден ряд важных вопросов.

Свое сообщение глава государства опубликовал в Facebook.

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Детали встречи

Зеленский провел встречу с двухпартийной и двухпалатной делегацией Конгресса США в рамках 50 международного форума "Амброзетти" в Италии.

Президент рассказал конгрессменам о ситуации на передовой, последствиях ракетных ударов России и операции в Курской области.

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Делегация США. Фото: ОП

Кроме того, во время встречи речь шла о первоочередных потребностях украинской армии, дополнительных системах ПВО и тренировках украинских пилотов на F-16.

"Мы очень рады, что у нас есть такой стратегический партнер. Мы благодарны Конгрессу, Президенту Байдену и американскому народу за вашу сильную поддержку и многие решения, которые помогают нашим воинам на поле боя", — сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский и Линдси Грэм. Фото: ОП

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в разрешении применять предоставленное партнерами дальнобойное оружие по военным объектам на территории России.

Отдельно делегации обсудили ужесточение санкций против России, в частности, в энергетической и банковской сферах.

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Сообщение Зеленского в Facebook

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