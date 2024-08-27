График отключения света 27 августа — сколько не будет света сегодня

Энергетики ремонтируют энергетические объекты. Фото: ДТЭК

Россияне 26 августа совершили самую масштабную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему с начала войны. Поэтому сегодня во всех областях облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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"Вчера враг совершил самую масштабную с начала войны ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже начали аварийно-восстановительные работы. Энергетики будут работать 24/7, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев", — идет в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате российских атак 27 августа, во всех регионах Украины будут действовать меры ограничения потребления:

с 06:00 до 11:00,

с 15:00 до 21:00.

Отмечается, что облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, в другие периоды суток — по три очереди.

"Ознакомиться с графиками отключений на сегодняшний день можно на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях", — отметили в Укрэнерго.

Также добавили, что сейчас украинская энергосистема восстанавливается уже после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Украинцев призывают бережно потреблять электроэнергию на протяжении всех суток.