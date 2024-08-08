Ермак рассказал, когда состоится второй Саммит мира

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена провести второй Саммит мира только после того, как будет подготовлен детальный план реализации всех аспектов "формулы мира". По его словам, сейчас идет работа над конкретными мерами по внедрению каждого из этих пунктов.

Об этом он рассказал в интервью "Европейская правда" в среду, 8 августа.

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Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский настаивает на проведении следующего саммита мира только после завершения разработки всестороннего плана по реализации каждого из десяти пунктов "формулы мира". Он добавил, что после встречи советников по национальной безопасности в Саудовской Аравии было принято решение создать десять рабочих групп на уровне послов и экспертов, уже разработавших четкие шаги для выполнения каждого из пунктов.

"Среди 10 пунктов "формулы мира" есть те, по которым в мире есть общая позиция — с них мы начали на первом саммите. И есть более сложные — такие как ответственность, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности и тому подобное. Сейчас есть задача президента работать над организацией тематических конференций, которые бы зафиксировали эти наработки рабочих групп на высоком уровне — или министров, или советников, или, например, омбудсменов для гуманитарных вопросов, или спикеров парламентов – чтобы в итоге составить этот общий план" , — отметил глава ОП.

Он отметил, что Киев не желает, чтобы эта работа продолжалась месяцами, и не выразил четкую уверенность в возможности проведения второго саммита в 2024 году.

"Мы хотим, чтобы это было, но есть условия, без которых этот второй саммит не может состояться", — заявил Ермак.

Он призвал воздержаться от поспешных выводов о том, станет ли второй саммит окончательным, подчеркивая, что результат будет зависеть от количества стран, которые поддерживают план.