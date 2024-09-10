Зеленский встретился с амбасадором UNITED24 Тимоти Снайдером

Владимир Зеленский и Тимоти Снайдер. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с историком Тимоти Снайдером, который является послом UNITED24. Глава государства отметил, что усилиями Снайдера были собраны большие средства для нужд нашего государства и его граждан.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram вторник, 10 сентября.

Читайте также:

Тимоти Снайдер на встрече с Зеленским

"Встретился с послом UNITED24 и историком Тимоти Снайдером. Важный разговор об Украине", — сообщил президент.

Зеленский отметил, что Украина ценит работу Тимоти Снайдера на платформе UNITED24 по сбору средств для Украины и нашей борьбы.

Тимоти Снайдер отметил, что стремится внести вклад в справедливую борьбу украинцев за свою свободу и независимость.

"Это маленькая вещь. Это для меня как для человека очень важно: я могу думать, что я что-то для Украины делаю. Нет вообще в жизни таких возможностей, где то, что справедливо, настолько ясно, как сейчас", — сказал он.

Историк подарил Владимиру Зеленскому первый экземпляр своей книги "О свободе" с автографом. Ее основой являются разговоры с Президентом Украины. Презентация книги состоится через неделю.

"Это рекордное собрание и очень важная помощь для защиты нашего государства и людей. Спасибо за всю просветительскую работу, за распространение знаний по истории Украины!" — сказал Зеленский.