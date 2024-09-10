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Зеленский встретился с амбасадором UNITED24 Тимоти Снайдером — что обсуждали

10 сентября 2024 21:43
Дмитрий Галушка - Редактор
Зеленский встретился с амбасадором UNITED24 Тимоти Снайдером
Владимир Зеленский и Тимоти Снайдер. Фото: ОПУ
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с историком Тимоти Снайдером, который является послом UNITED24. Глава государства отметил, что усилиями Снайдера были собраны большие средства для нужд нашего государства и его граждан.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram вторник, 10 сентября.

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"Встретился с послом UNITED24 и историком Тимоти Снайдером. Важный разговор об Украине", — сообщил президент.

Зеленский отметил, что Украина ценит работу Тимоти Снайдера на платформе UNITED24 по сбору средств для Украины и нашей борьбы.

Тимоти Снайдер отметил, что стремится внести вклад в справедливую борьбу украинцев за свою свободу и независимость.

"Это маленькая вещь. Это для меня как для человека очень важно: я могу думать, что я что-то для Украины делаю. Нет вообще в жизни таких возможностей, где то, что справедливо, настолько ясно, как сейчас", — сказал он.

Историк подарил Владимиру Зеленскому первый экземпляр своей книги "О свободе" с автографом. Ее основой являются разговоры с Президентом Украины. Презентация книги состоится через неделю.

"Это рекордное собрание и очень важная помощь для защиты нашего государства и людей. Спасибо за всю просветительскую работу, за распространение знаний по истории Украины!" — сказал Зеленский.

Зеленский и Снайдер
Встреча Зеленского и Снайдера. Фото: Офис президента

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