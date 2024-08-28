На Донеччине задержали работника Укрзализныци, который шпионил для ФСБ

СБУ задержала работника Укрзализныци, который шпионил для врага на Покровском направлении
Служба безопасности Украины задержала сотрудника "Укрзализныци". Он шпионил для Федеральной службы безопасности России в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 28 августа.
Шпионил для ФСБ
Сотрудник регионального подразделения АО "Укрзализныця" работал вблизи передовой в Донецкой области, где шпионил за Силами обороны на Покровском направлении для российских оккупантов.
"Прежде всего, врага интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций украинских войск, обороняющих город", — говорится в сообщении.
Также с помощью агента россияне пытались узнать геолокацию ключевых мостов, которые используют ВСУ на восточном фронте. На основе этой информации враг хотел подготовить новые боевые операции, направленные на прорывы в Покровск.
Для выполнения задания российский информатор объезжал местность и "втемную" пытался выспрашивать у своих коллег нужные ему сведения. Далее он составлял "отчет" с текстовым описанием и электронными картами.
СБУ задержала предателя и изъяла мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ. Известно, что его завербовали весной этого года из-за его антиукраинских комментариев в соцсетях.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Человек находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Читайте Новини.LIVE!