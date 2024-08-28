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СБУ задержала работника Укрзализныци, который шпионил для врага на Покровском направлении

28 августа 2024 12:23
Евгения Брюховецкая - редактор
На Донеччине задержали работника Укрзализныци, который шпионил для ФСБ
Задержание шпиона ФСБ. Фото: СБУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Служба безопасности Украины задержала сотрудника "Укрзализныци". Он шпионил для Федеральной службы безопасности России в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 28 августа.

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Шпионил для ФСБ

Сотрудник регионального подразделения АО "Укрзализныця" работал вблизи передовой в Донецкой области, где шпионил за Силами обороны на Покровском направлении для российских оккупантов.

"Прежде всего, врага интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций украинских войск, обороняющих город", — говорится в сообщении.

Также с помощью агента россияне пытались узнать геолокацию ключевых мостов, которые используют ВСУ на восточном фронте. На основе этой информации враг хотел подготовить новые боевые операции, направленные на прорывы в Покровск.

Для выполнения задания российский информатор объезжал местность и "втемную" пытался выспрашивать у своих коллег нужные ему сведения. Далее он составлял "отчет" с текстовым описанием и электронными картами.

СБУ задержала предателя и изъяла мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ. Известно, что его завербовали весной этого года из-за его антиукраинских комментариев в соцсетях.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Человек находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Скриншот сообщения СБУ
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Скриншот сообщения СБУ

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