Правительство выделило более 26 млн гривен на компенсации за безсплатное размещение ВПЛ

Переселенцы в гуманитарном хабе. Фото: dovkola.media

Кабинет Министров принял решение о выделении более 26 миллионов гривен для компенсации расходов на коммунальные услуги за бесплатное размещение внутренних переселенцев в государственных, коммунальных и частных учреждениях. Документ предусматривает финансирование из резервного фонда государственного бюджета

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины в пятницу, 2 августа.

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Более 26,6 миллиона гривен выделили для покрытия расходов на коммунальные услуги за апрель 2024 года. Из них будет направлено:

Более 3,9 миллиона гривен будут направлены на компенсацию расходов для таких ведомств, как МВД, Минагрополитики, Минэнерго, МОН, Минздрава, МКИП и Минсоцполитики, включающей выплаты учреждениям государственной формы собственности, которые находятся в сфере их управления.

Более 21,9 миллиона гривен пойдет на поддержку коммунальных заведений, государственных учебных заведений, финансируемых из местных бюджетов, а также заведений общей собственности территориальных общин, управляемых областными и районными советами.

Минреинтеграции будет отвечать за распределение указанных средств между областными бюджетами согласно утвержденному плану. Кроме того, областным военным администрациям предоставляется более 671 тысяч гривен для компенсации частным учреждениям (кроме частных образовательных учреждений).

"Минреинтеграцию благодарит Минэкономику и Минфин за сотрудничество в реализации государственной политики по поддержке внутренне перемещенных лиц", — говорится в сообщении.