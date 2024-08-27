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Ермак ответил, встретится ли Зеленский с Си Цзиньпином

27 августа 2024 18:20
Виктория Козырь - редактор
Встреча Зеленского с Си Цзиньпином — Ермак ответил, состоится ли она
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: Facebook/Андрей Ермак
Виктория Козырь - редактор

Глава Офиса Президента Андрей Ермак выразил уверенность, что глава государства Владимир Зеленский встретится с лидером Китая Си Цзиньпином. Он отметил, что даже для нейтральной позиции такие переговоры необходимы.

Об этом Андрей Ермак сказал на панельной дискуссии в рамках форума "Украина-2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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"Даже задекларированная позиция Китая, что он занимает нейтральную позицию, она предполагает. Потому что мы видели, сколько раз встречался кремлевский диктатор с лидером Китая. Даже для нейтральной позиции эта встреча очень необходима", — подчеркнул Ермак.

По его словам, на предстоящем Саммите мира предложенный Украиной мирный план могут поддержать 100 стран. Он пояснил, если среди них будут такие влиятельные государства, как Индия, Саудовская Аравия, Китай и Бразилия, игнорировать этот план станет фактически невозможно даже для России.

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